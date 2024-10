Žalgiris nema nameru da stane: Nakon pobede nad Zvezdom, potpisali NBA igrača! (foto)

Amerikanac do kraja sezone u Kaunasu! Košarkaši Žalgirisa su na sjajan naćin započeli sezonu u Evroligi i nakon šest utakmica imaju čak 5 pobeda.

Sinoć su u neizvesnoj završnici obradovali svoje navijače pobedom nad Zvezdom, ali je prava bomba odjeknula tek oko ponoći, kada su objavili da su doveli dugogodišnjeg NBA igrača. Naime tim iz Kaunasa je potpisao Lonija Vokera IV, do kraja sezone. Amerikanac je bio 18. pik na draftu 2018. a prethodnu sezonu je proveo u Bruklinu gde je imao prosek od oko 10 poena na 58 utakmica. Zalgiris Kaunas adds a player with significant NBA experience, as the club signed