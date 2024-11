Drugi dan vikenda donosi zahlađenje: Nekoliko stepeni niža temperatura

Danas umereno oblačno i nešto svežije nego prethodnih dana, ali će se u većini mesta zadržati suvo vreme.

Tokom jučerašnjeg dana preko Srbije je prešao hladni front, doneo nam naoblačenje i pad temperature za nekoliko stepeni. Tokom dana će se zadržati pretežno oblačno vreme, a samo ponegde, uglavnom u planinskim predelima, biće uslova za pojavu sasvim slabe kratkotrajne kiše. Tokom večeri se očekuje razvedravanje širom Srbije. Minimalna temperatura od 2 do 7 stepeni. Maksimalna temperatura od 12 do 15 stepeni. Od ponedeljka suvo, stabilno, sveže, noći uz slab do