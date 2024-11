Inicijativa „Most ostaje“ pozvala građane da se okupe sutra u 8 časova i ponesu srpsku zastavu

Inicijativa “Most ostaje” pozvala je večeras građane da se okupe sutra već od 8 sati i da ponesu srpsku zastavu, kako bi još jednom pokazali čiji je Stari savski most. “U 8 časova kreću mašine i novi pokušaj blokade mosta po našim saznanjima.

Ako ne možete u 8 h, dođite čim pre možete – važno je da nas bude što više sutra. Hajde da naš most odenemo srpskim zastavama! Želimo jednom za svagda da damo do znanja čiji je Stari savski most”, poručuju iz Inicijative “Most ostaje”. Pozivaju građane da naprave i transparent bez vulgarnosti i pretnji koji bi okačili. “Ono što želimo da postignemo i poruku koju šaljemo je da simbolično pokažemo da to nije ni nemački ni naprednjački most, već baš beogradski, Srpski