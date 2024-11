Srbijavoz: Izmena saobraćaja vozova, zatvorena Železnička stanica Novi Sad

Kompanija Srbijavoz je danas objavila da će se zbog nesreće koja se dogodila na železničkoj stanici u Novom Sada saobraćaj vozova na relaciji Beograd centar-Novi Sad-Beograd centar do daljeg obavljati do i od stanice Petrovaradin.

Stanica u Novom Sadu je zatvorena od petka kad je pala nadstrešnica glavnog ulaza i usmrtila 14 ljudi, a troje je teško povređeno. Saobraćaj vozova na relaciji Sombor-Novi Sad-Sombor do daljeg će se obavljati do i od stanice Futog. Vozovi koji saobraćaju na relaciji Subotica – Novi Sad – Subotica saobraćaju do i od stanice Futog.