Posle hladnog jutra, sunčan jesenji dan

Ujutru ponegde slab mraz i magla. Tokom dana pretežno sunčano. Na istoku Srbije povremeno će duvati jak severac. Jutarnja temperatura od -2, najviša dnevna do 17 stepeni. U Beogradu nakon hladnog jutra, dan sunčan, uz najviše 13 stepeni.

U ponedeljak ujutru hladno, ponegde sa slabim mrazem i maglom. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 3 stepena, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. U Beogradu ujutru hladno, na širem području grada sa kratkotrajnom maglom i slabim prizemnim mrazem. Tokom dana očekuje se da će biti pretežno sunčano vreme. Duvaće slab, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 1 do 3 stepena