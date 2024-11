U tragediji u Novom Sadu 14 mrtvih, ostavka ministra Vesića

BBC News pre 1 sat

Fonet/EPA Andrej Cukić

NAJVAŽNIJE:

U padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra poginulo 14 ljudi, među njima i nekoliko dece

Troje povređenih i dalje u kritičnom stanju

Goran Vesić, ministar građevinarstva, podneo ostavku

Policija i tužilaštvo ispitali 40 ljudi

Zgrada stanice, napravljena 1964. godine, renovirana je 2021, a potom i 2024, da bi u julu iste godine svečano otvorena

Zvaničnici tvrde da nadstrešnica nije bila obuhvaćena rekonstrukcijom

Najavljen novi protest u Novom Sadu za utorak, 5. novembar

REUTERS/Marko Djurica

Četiri dana posle pada nadstrešnice na nedavno renoviranoj zgradi železničke stanice u Novom Sadu, usled čega je poginulo 14 ljudi, ministar građevinarstva Srbije Goran Vesić podneo je ostavku.

Podnosi je, kako je napisao, jer želi da „ličnim primerom pokaže da u Srbiji ima moralne odgovornosti zbog strašne tragedije koja se dogodila u resoru koji je vodio".

Njegova ostavka, prva nekog zvaničnika zbog novosadske tragedije, prethodno je tražena na protestu održanom u Beogradu u nedelju, 3. novembra.

U nesreći 1. novembra poginulo je 14 ljudi, među kojima i deca od šest, 10, 16 i 17 godina.

Troje povređenih su i dalje u kritičnom stanju, kažu lekari.

Dok Novi Sad i Srbija tuguju za žrtvama, novosadsko Više javno tužilaštvo je do sada saslušalo 40 ljudi, među njima i Vesića, predstavnike železnice, kao i projektante i izvođače radova.

Uporedo sa istragom, raste i nezadovoljstvo ljudi, a za danas (5. novembar) najavljen je protest u Novom Sadu.

Vesić: 'Ne osećam trunku odgovornosti, ostavka iz moralnih razloga'

ANDREJ CUKIC/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Vesić je u ponedeljak, 4. novembra najavio da će podneti ostavku kao čelnik ministarstva u čijoj nadležnosti je bila rekonstrukcija železničke stanice u Novom Sadu.

„Ne mogu da prihvatim krivicu za smrt 14 ljudi.

„Ni ja, a ni ljudi koji rade sa mnom nemamo trunku odgovornosti za to što se dogodilo”, rekao je Vesić na vanrednoj konferenciji za medije.

Dan kasnije je na druptvenoj mreži Iks napšisao da je podneo ostavku.

Pozvao je tužilaštvo da što pre utvrdi ko je odgovoran za nesreću i ko „u krugu projektant, izvođač radova, nadzor i investitor nije uradio posao zbog koga je umrlo 14 nevinih ljudi".

Vesić je rekao i da je premijeru Milošu Vučeviću ostavku ponudio istog dana kada se dogodila nesreća, a da je nameru saopštio i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Vučević je izjavio da prihvata ostavku, navodeći da „nema dilemu da Goran Vesić subjektivno nije kriv nizašta što se desilo 1. novembra u Novom Sadu".

Vučić je potom rekao da se mogu očekivati i druge ostavke posle tragedije u Novom Sadu.

Vesić je postao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u oktobru 2022. godine, a funkciju je zadržao i u vladi formiranoj u maju 2024. godine.

Bio je gradski menadžer Beograda i zamenik gradonačelnika.

Pre godinu i po dana, posle masovnog ubistva u Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar' u Beogradu, ostavku je podneo dotadašnji ministar prosvete Branko Ružić.

Imena 14 nastradalih na Železničkoj stanici u Novom Sadu:

Sara Firić (2018) iz Kovilja

Valentina Firić (2014) iz Kovilja

Đorđe Firić (1971) iz Kovilja

Milica Adamović (2008) iz Kaća

Nemanja Komar (2007) iz Stepanovićeva

Anđela Ruman (2004) iz Stare Pazove

Miloš Milosavljević (2003) iz Knićanina

Stefan Hrka (1997) iz Beograda

Sanja Ćirić Arbutina (1989) iz Kaća

Goranka Raca (1966) iz Novog Sada

Vukašin Raković (1955) iz Bukovca

Mileva Karanović (1948) iz Kaća

Đuro Švonja (1947) iz Stepanovićeva

Vasko Sazdovski (1979), državljanin Republike Severne Makedonije, iz mesta Sveti Nikola

'Borba za živote povređenih'

Troje teško povređenih mladih ljudi i dalje su životno ugroženi, kažu lekari.

Među njima su dve žene od 23 i 21 godine, koje su izvučene ispod ruševina nekoliko sati posle pada konstrukcije.

Momku od 18 godina je amputirana noga, rekao je Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu Vojvodine za BBC na srpskom.

„Još nije došlo do stabilizacije njihovog stanja.

„Radimo dopunsku dijagnostiku, moguće su neke dodatne intervencije, ali još traje borba za njihove živote", rekla je dr Vesna Turkulov, v. d. direktorke Kliničkog centra u Novom Sadu, za RTS, četvrtog dana posle nesreće.

REUTERS/Marko Djurica

Ko je sve saslušan i šta policija čuva kao dokaz?

MUP Srbije

Zgrada železničke stanice je renovirana najpre 2021, potom i ove godine, da bi u julu bila svečano otvorena.

Zvaničnici tvrde da urušena nadstrešnica, izgrađena 1964. godine, nije bila obuhvaćena rekonstrukcijama, ali opozicioni političari i neki stručnjaci to opovrgavaju.

Nekoliko sati posle tragedije, Vučić je rekao da će zahtevati „političku i krivičnu odgovornost" za nesreću.

Vučević, koji je bio gradonačelnik Novog Sada u vreme rekonstrukcije stanice, poručio je da će odgovarati svi za koje se utvrdi da su bili odgovorni za njeno održavanje.

Policija i tužilaštvo su do sada ispitali 40 ljudi.

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, rekao je za RTS i da se „dokazi, a to su metalne sajle, nalaze na sigurnom mestu" i da ih „čuva policija".

„Neko je rekao da je to namerno sklonjeno da se ne bi utvrdilo zbog čega se desilo. Oni ne razumeju taj proces. Vozi se na sigurno mesto i to policija čuva. A šta je to?

„To su sajle i zato sam juče i rekao da se na prvi pogled može utvrditi da je vidljiva korozija tih metalnih sajli", rekao je Dačić.

REUTERS/Marko Djurica

Izvođač radova na rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu bio je kineski konzorcijum CRIC-CCCC („China Railway International Co.Ltd“ i „China Communications Construction Company Ltd“), naveo je N1.

Konzorcijum kineskih firmi CRIC-CCCC saopštio je potom da betonska nadstrešnica nije bila predmet radova u okviru rekonstrukcije stanice i da su radili u skladu sa odobrenom građevinskom dozvolom, prenela je Radio-televizija Srbije.

I iz Infrastukture železnice Srbije saopštili su isto.

Mađarska firma Utiber, zadužena za nadzor radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica, upozorila je izvođača radova, kineski konzorcijum, da privremeno obustavi korišćenje dela stanice iz bezbednosnih razloga, objavila je Balkanska istraživačka mreža (BIRN).

Pogledajte snimak posle nesreće

Bol i šok Novosađana

BBC/Nemanja Mitrović Velika je ovo tragedija, kaže za BBC 88-godišnji Milorad Dimitrijević Perunkin

Novi Sad i Srbija su još u šoku od tragedije 1. novembra.

BBC novinar Slobodan Maričić bio je na mestu nesreće - njegovu reportažu pročitajte ovde.

„Odjednom je udario snažan nalet vazduha, poput vetra, ljudima su izletele karte i novac iz ruku. Zatim se čuo jak prasak nalik na eksploziju", ispričao je jutro posle nesreće novosadski student Veljko Drljača za BBC na srpskom koji je bio u stanici u trenutku urušavanja nadstrešnice.

Dan posle tragedije, u centru Novog Sada naizmenično su se smenjivali tuga i bes.

Ljudi su dolazili da zapale sveću na spomeniku Svetozaru Miletiću.

Sa štakom u ruci, poštu stradalima je odao i Milorad Dimitrijević Perunkin koji četiri decenije živi u drugom najvećem gradu u Srbiji.

„Upalio sam 14 sveća, neka im je laka zemlja, mnogo je teško izgubiti toliko ljudi na ovakav način. Tragedija velika i za narod, i za grad, i za državu.

„Mnogo sam tužan i nesrećan”, rekao je ovaj 88-godišnjak Nemanji Mitroviću, BBC novinaru.

Među stotinama sveća bilo je i gomila cvetova ispod kojih se slivao vosak.

BBC/Svetlana Paramentić Red ispred Zavoda za transfuziju Vojvodine posle nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu

Odmah posle nesreće, mnogi su došli u Zavod za transfuziju krvi da dobrovoljno daju krv.

„Ja se jako bojim igle i davanja krvi”, rekao je za BBC Dragan, uniformisani policajac, dok mu glas podrhtava.

„Ali kad nas zadesi ovakva tragedija, morao sam nešto da uradim".

Pogledajte snimak: Paljenje sveća za nastradale u centru Novog Sada

