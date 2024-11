Jutarnji mraz i sunčan dan, ponegde magla

U Srbiji hladno jutro sa mrazem, tokom dana pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura do 16 stepeni Celzijusa.

Jutro vedro i hladno, u većem delu sa mrazem, mestimično i maglom. Tokom dana se očekuje pretežno sunčano vreme. Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od -4 do 3, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. U glavnom gradu, biće sunčano i svežije, sa temperaturom do 13 stepeni.