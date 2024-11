Jokić 133. tripl-dablom oduvao Toronto

Majami izgubio od Sakramenta, Nikola Jović ubacio samo četiri koša

Košarkaši Denvera su pobedili Toronto sa 121:119 i ostvarili drugi uzastopni trijumf. Nagetse je predvodio srpski centar Nikola Jokić sa 28 poena, 14 skokova i 13 asistencija i to je bio njegov 133. tripl-dabl u karijeri. Joker's 3rd triple-double of the season powers the @nuggets to victory! 28 PTS ???? 14 REB ???? 13 AST pic.twitter.com/wvtUD0A1WG Rasel Vestbruk je postigao 21 poen uz šest skokova i šest asistencija, Majkl Porter 19 poena uz devet skokova.