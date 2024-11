Nikola Jokić stigao do 133. tripl-dabla u karijeri, lopta izašla iz koša u poslednjoj sekundi za pobedu Denvera (VIDEO)

Košarkaši Denvera pobedili su Toronto 121:119 i ostvarili drugu uzastopnu pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Nagetse je predvodio srpski centar Nikola Jokić sa 28 poena, 14 skokova i 13 asistencija i to je bio njegov 133. tripl-dabl u karijeri. Rasel Vestbruk postigao je 21 poen uz šest skokova i šest asistencija, a Majkl Porter 19 poena uz devet skokova. Kristijan Braun dodao je 17 poena, a Džulijan Strouter 13 poena, uključujući i poslednja tri za Denver na utakmici. 🔒🔒🔒 FANTASTIC defense from Russ to seal the W for Denver! pic.twitter.com/9TK6WUEpWq — NBA (@NBA)