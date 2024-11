Portal Nova: Uhapšen muškarac kojeg je branio Goran Ješić od hapšenja

Muškarac R. S. (27), koga je sinoć od hapšenja posle protesta u Novom Sadu odbranio nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine Goran Ješić, uhapšen je danas, saznaje Nova.rs. Kako navodi izvor tog portala, on je uhapšen u svojoj kući i saslušavaju ga u PU Novi Sad. Goranu Ješiću određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i osumnjičen je za napad na službeno lice, što je on negirao u izjavi koju je dao policiji, kazali su novinarima njegovi branioci. On je objasnio da