Ko su (ne)navođeni huligani sa protesta u Novom Sadu?

: Protest, započet minutom ćutanja za poginule ispred Železmičke stanice, nastavljen je šetnjom do Gradske kuće.

A onda je miran skup prerastao u nasilje. Red kamenica na Gradsku kuću, red molbi i apela da građani budu mirni. Ni dan kasnije ne znamo ko stoji iza onih koji su demolirali sedište gradonačelnika Novog Sada. Veče pred protest u Novom Sadu, predsednik države je na Televiziji Hepi, praktično opisao scenario, koji smo sinoć videli u centru grada. „Kad vidite besnog čoveka vi znajte da on nikog ne žali. Znate da mu nije ni do Boga ni do ljudi, nego samo od njega. Samo