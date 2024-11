Vučević: Biće utvrđena krivica za nesreću u Novom Sadu, politička odgovornost i dalje tema

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević poručio je da će biti utvrđena odgovornost onih koji su krivi, u krivično-pravnom smislu, za nesreću u Novom Sadu, ali da, što se tiče političke odgovornosti, ne može da se završi samo na ostavci Gorana Vesića. Za petak je zakazao sednicu Predsedništva i Glavnog odbora SNS-a. Komentarišući proteste u Novom Sadu, ocenio je da su ekstremne grupe pokušale da zloupotrebe veliku nacionalnu tragediju, ali i da je najveći broj ljudi došao iz bola i poštovanja prema poginulima.

Premijer Vučević je u Dnevniku RTS-a rekao, povodom nesreće u Novom Sadu u kojoj je poginulo 14 ljudi, da veruje veštini i znanju lekara, medicinskih sestara i tehničara da troje povređenih pobede u bici za život. "Ono što se posle toga dešavalo, u dobroj meri nema veze sa tom velikom tragedijom, nesrećom, pre svega nema veze sa onim za čime cela nacija žudi, a to je da dobijemo odgovore na pitanje kako se to desilo, zašto se to desilo i svakako ko je kriv i ko je