Šta sve neće raditi za dan primirja: Đaci na mini raspustu, a evo kako je sa vrtićima, ali i šta će biti besplatno, a šta skuplje, sve detaljno

Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se u ponedeljak, 11. novembra, koji će u celoj Srbiji biti neradan. To znači da državne institucije neće raditi, kao ni škole i vrtići. Ipak, većina prodavnica, tržnih centara i pijaca biće otvorena, te ne morate da brinete o tome gde ćete moći da kupite osnovne namirnice. Otvorene će biti i pošte, a parking se neće naplaćivati. Sutradan, 12. novembra, sve sve vraća u uobičajeno radno vreme, samo će đaci odmarati, jer se u školske klupe vraćaju u sredu, 13.

Škole u Srbiji neće raditi 11. 12. novembra, te je ovo prvi "mini" raspust koji su đaci dobili ove školske godine. Praktično, spajaju dane od subote 9. novembra, pa do utorka 12. novembra i tako dobijaju ukupno 4 neradna dana. Ovde pogledajte spisak svih raspusta do kraja školske godine. Kako je "Blic" već pisao, to će najverovatnije stvoriti gužve na putevima i graničnim prelazima, jer će mnogi sugrađani odlučiti da odu na put za produženi vikend. Kako je saopštio