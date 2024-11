Međedović brani ‘čast Srbije’ u finalu: Srpski derbi u polufinalu pripao Hamadu!

Šteta što je jedan morao da bude eliminisan. Srpski teniseri Laslo Đere i Hamad Međedović odmerili su snage u okviru polufinala Belgrade opena. Pobedu je odneo Hamad Međedović nakon velike borbe, slavivši sa 2:1, po setovima 6:2, 3:6, 7:6. Bez ikakve sumnje bio je ovo verovatno i najbolji meč na ovogodišnjem izdanju Belgrade opena. Đere i Međedović po treći put u karijeri igrali su jedan protiv drugog, a Hamad vodi sa 2:1. The crowd is gonna LOVE this one 🤩 The