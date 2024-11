Međedović jači od Đerea i bola, spektakl na Belgrade Openu – drama u borbi za finale, odluka pala nakon ludog taj-brejka

: Hamad Međedović plasirao se u finale Belgrade Opena nakon što je u polufinalu bio bolji od Lasla Đerea sa 2:1, po setovima 6:2, 3:6, 7:6(2).

Međedović je u meč ušao silovito, nakon 1:0 za Đerea zaigrao kao u transu i vezao tri gema za 3:1. U petom gemu je imao još dve tri šanse za brejk, ali ih nije iskoristio, nije ni Đere svoju jednu u šestom gemu, da bi Međedović u narednom ponovo stigao do prilika da oduzme servis, treću je iskoristio i stigao do 5:2, te je bez poteškoća to pretvorio u 6:2 i 1.0 u setovima. U drugom setu sigurna igra obojice tenisera potrajala je do šestog gema, kada