Posle sukoba navijača Makabija i propalestinskih demonstranata, u Amsterdamu uhapšene 62 osobe a pet prebačeno u bolnice (VIDEO)

Holandska policija saopštila je u petak 8. novembra da su 62 osobe uhapšene, dok je pet je prebačeno u bolnicu, posle sukoba koji su počeli po završetku fudbalske utakmice između Ajaksa i Makabija iz Tel Aviva.

'Za sada je poznato da je pet osoba prebačeno u bolnicu, a 62 osobe su uhapšene', saopštila je amsterdamska policija na društvenoj mreži Iks (bivši Tviter).