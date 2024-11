Goran Ješić sam ušao u policijsku stanicu da se preda: Što je represija veća, to je diktatura bliža kraju

: Nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine Goran Ješić došao je ispred policijske stanice Stari grad u Novom Sadu.

Ješić je poručio da je situacija u Srbiji "katastrofa" i da "što je veća represija, to je diktatura bliža kraju". On je nakon toga ušao u policijsku stanicu da se sam preda. On je u uključenju za TV N1 rekao da do sada nije primio nikakvo sudsko obaveštenje o tome da je promenjena odluka kojom je pušten da se brani sa slobode. „Ali to je nebitno, oni danas nastavljaju da hapse i kidnapuju decu. Onaj čovek kom su važniji prozori na stranci, a ne ljudski životi, taj