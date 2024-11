Bajatović: Srbija će imati dovoljno gasa, za stanovništvo cena neće rasti

Direktor „Srbijagasa" Dušan Bajatović izjavio je danas da Srbija tokom predstojeće zime imati dovoljnu količinu gasa i električne energije, istakavši da je u našoj zemlji cena gasa najpovoljnija u Evropi i da ona za stanovništvo neće rasti.

Bajatović je za RTS rekao da će cena gasa i za privredu biti slična trenutnoj, koja se kreće od 75 do 85 dolara po barelu nafte brent. „Srbija će biti cenovno stabilna, imaće dovoljne količine gasa. Ono što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao, imamo šest miliona metara kubnih dnevno, plus dva miliona što smo sad dodali u pregovorima sa ruskim kompanijama, plus tri miliona i dodali su nam pet miliona", rekao je Bajatović. On je naveo da Srbija dnevno ima