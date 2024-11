Mali: Budžet za 2025. za povećanje životnog standarda i nastavak investiranja, stižu i nova povećanja plata i penzija

Ministar finansija Siniša Mali, bio je gost "Jutra" na Prvoj TV i govorio je o svim važnim ekonomskim temama.

Mali je tom prilikom istakao dva stuba budžeta, a to su podizanje životnog standarda grrađana Srbije i dalje ulaganje u kapitalne investicije, navodi se u objavi na njegovom zvaničnom Instagram profilu. "Mi smo u četvrtak na sednici Vlade usvojili predlog budžeta za 2025. godinu, a uskoro će se on naći pred poslanicima Narodne skupštine. Ovo je prvi budžet koji pravimo kao zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom i mislim da je to najvažnija stvar i najveći