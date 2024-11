Pelosi okrivljuje Bajdena za poraz demokrata na izborima

VAŠINGTON – Bivša predsednica Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi izjavila je da bi Demokratska stranka možda bolje prošla na predsedničkim izborima da je predsednik SAD Džozef Bajden ranije odustao od kandidature za reizbor.

Pelosi je za „Njujork tajms“ rekla da bi možda bilo i drugih kandidata da je Bajden ranije odustao od učešća na predsedničkim izborima i da su tada organizovani otvoreni izbori unutar stranke, preneo je Rojters, javlja Tanjug. Pelosi tvrdi da bi Kamala Haris verovatno pobedila u takvom procesu i da bi je to učinilo jačom na izborima. „Ali ne možemo to znati. To se nije dogodilo. Živimo sa onim što se dogodilo“, rekla je Pelosi, koja je ponovo izabrana u