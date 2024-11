Desetine hiljada ljudi obeležilo 35. godišnjicu pada berlinskog zida

Beta pre 12 minuta

Desetine hiljada stanovnika Berlina i njihovih gostiju proslavilo je u subotu i u noći između subote i nedelje 35. godišnjicu pada berlinskog zida, čuvene konstrukcije koja je gotovo 30 godina delila dve Nemačke republike: Saveznu - blisku Zapadu, i Demokratsku, blisku Sovjetskom savezu.

Zid je izgrađen 1961. godine kako bi sprečio stanovnike istočnog ("demokratskog") dela da prebegnu na Zapad. Dugačak je bio 156 kilometara, a urušen je i potom potpuno srušen 9. novembra 1989. godine kada se Sovjetski savez odrekao svog saveznika i praktično omogućio ujedinjenje dve Nemačke.

Bio je to ujedno i kraj Hladnog rata, ali i svojevrsni odloženi završetak Drugog svetskog rata, koji je i doveo do podele Nemačke, najpre na više sektora pod savezničkom kontrolom, a kasnije i do formiranja dve države.

Ponovo zvanično ujedinjenje dve Nemačke proglašeno je godinu dana nakon pada Zida, 3. oktobra 1990. godine, a danas je od njega ostalo tek po koje "parče", turistička atrakcija za one koji ga ne pamte iz doba kada je bio smrtonosna klopka za mnoge koji su poželeli da ga preskoče.

Na proslavi organizovanoj u subotu formiran je svojevrsni zid od 5.000 postera koje su napravila deca na temu "Mi branimo slobodu" i koji je postavljen u dužini od 4 kilometra na mestu gde se nekada nalazio zid u samom centru Berlina.

"Branimo slobodu, jer bez slobode ništa drugo nema smisla", rekao je gradonačelnik Berlina Kai Vegner, otvarajući proslavu godišnjice zajedno sa predsednikom države Frank-Valter Stajnmajerom."Sloboda i demokratija nikada nisu bile nešto što se podrazumeva", rekao je gradonačelnik, upozorivši da su i jedno i drugo trenutno na udaru i to sa više strana.

Tokom noći između subote i nedelje više od 700 muzičara će na više mesta u gradu zabavljati Berlince i one koji se tako osećaju. Jedna od pesama koje će se izvoditi na mnogo mesta biće i Heroji (Heroes) Dejvida Bouvija (David Bowie), britanca koji je značajan deo života i najkreativniji deo svog stvaralačkog doba proveo upravo u Berlinu.

Za nedelju je najavljen i nastup ruskog disidentskog pank benda Pusi Rajot (Pussy Riot), što će kako se pretpostavlja biti i vrhunac obeležavanja 35. godišnjice pada Zida.

(Beta, 10.11.2024)