Đorđević (ZLF): Protesti važni zbog solidarnosti, ali i zbog poruke da nema odustajanja

Kopredsednica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević ocenila je, uoči sutrašnjeg protesta ispred Vlade Srbije zbog pogibije 14 osoba u urušavanju nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, da su protesti važni kao način slanja poruke da će biti solidarni sa porodicama žrtava i uhapšenim aktivistima.

Parlamentarne opozicione stranke najavile su za ponedeljak, 11. novembar, protest ispred Vlade Srbije u 17 sati, na kom će zatražiti odgovornost zbog nesreće u Novom Sadu.

"Protesti su važni kao način slanja poruke da ćemo biti solidarni sa porodicama žrtava i njihovim porodicama koje zaslužuju pravdu i da ćemo biti solidarni sa uhapšenima. I da nećemo odustati, jer - krivi ste, odgovaraćete", napisala je Đorđević danas na društvenoj mreži Iks (X).

Ocenila je da je Srbija sa naprednjacima na čelu je neefikasna i nesposobna, kao i da se pokazuje i kao nezainteresovana i bahata kada treba da očuva živote ljudi i garantuje im bezbednost.

"Jer evo već devet dana niko nije priveden za smrt 14 ljudi među kojima su i deca, ali je zato efikasna i sposobna za primenu represije prema onima koji traže pravdu i odgovornost. Pošto je važnije da u pritvoru budu oni koji kritikuju od onih koji mogu da unište dokaze i utiču na svedoke", navela je Đorđević.

Zbog toga se, prema njenim rečima, ne treba zanositi pričom predsednika Srbije Aleksandra Vučića o tome kako poziva druge da podnesu ostavke "zbog političke i objektivne, a ne subjektivne ili krivično pravne odgovornosti".

"On je kazao još i da (ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koji je podneo ostavku, Goran) Vesić nije odgovoran, 'iako će teško biti da se utvrdi ko je i kako odgovoran ali to je posao i to moraju da urade tužilaštvo i sud'", dodala je ona.

Prema njenoj oceni, predsednik, drugim rečima, poručuje da za smrt ljudi zapravo niko neće odgovarati.

"Ostavke, ako ih drugi i podnesu narednih dana kad ispregovaraju svoje buduće aranžmane, neće same po sebi učiniti naprednjačku vlast odgovornijom prema građankama i građanima. Zato je važno hitno hapšenje svih odgovornih za ubistvo 14 osoba i puštanje na slobodu svih nevinih i nezakonito pritvorenih i vanredna kontrola svih infrastrukturnih projekata koji su započeti ili rađeni u poslednjih 10 godina", navela je Đorđević.

