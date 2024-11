Kompas: Naprednjaci dobili radnu obavezu da čuvaju prostorije SNS u ponedeljak

Pripadnici Srpske napredne stranke (SNS) dobili su radnu obavezu da u ponedeljak čuvaju sva povereništva stranke u Beogradu, saznaje Kompas-info.com iz izvora bliskih toj stranci.

Naprednjaci su dobili radni zadatak da moraju da se do 14 časova okupe u svojim mesnim prostorijama po Beogradu u ponedeljak i da tu moraju da ostanu sve dok se ne završi miting opozicije. Pojedini članovi SNS-a nezadovoljni su ovom obavezom jer im je to skratilo mini odmor na kome su trebali da budu do ponedeljka uveče, a pojedini su bili prinuđeni da otkažu ranije planirani put. Onima koji rade u državnoj upravi je poručeno da će dobiti slobodan dan koji mogu da