Vučić posle razgovora sa Trampom: Verujem u snažnije partnerstvo sa SAD, izrazio sam nadu da će posetiti Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao odličan razgovor sa novoizbranim predsednikom SAD Donaldom Trampom. "Odličan razgovor sa novoizabranim predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Srdačan i sadržajan. Verujem u snažnije partnerstvo sa SAD pod vođstvom predsednika Trampa", napisao je Vučić na Instagramu. Zahvalan sam predsedniku Trampu što je znao mnogo stvari o Srbiji. Nećete verovati, čak je govorio i o sportskim uspesima naše nacije, naše zemlje, rekao je Vučić u video-snimku objavljenom na Instagram profilu "budućnostsrbijeav". View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Predsednik Vučić je izrazio