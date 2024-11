U Srbiji sutra umereno oblačno, mestimično sa kišom i temperaturama do 10 stepeni

U Srbiji će u ponedeljak, 11. novembra u toku dana biti umereno do potpuno oblačno vreme, na severu pre podne i sredinom dana sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na najvišim planinama moguće je provejavanje slabog snega, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša se posle podne, uveče i tokom noći očekuje ponegde i u Vojvodini, a duvaće slab do umeren, promenljiv vetar. Temperature će se kretati od minus tri do 10 stepeni. U Beogradu će vreme u toku dana biti umereno do potpuno oblačno, posle podne i uveče sa kratkotrajnom kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko sedam stepeni, prenosi Tanjug. Tokom većeg dela naredne nedelje očekuje se hladno vreme, ponegde uz slab jutarnji mraz i maglu, a tek od subote može da se