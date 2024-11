Orban povodom izbora Trampa: "Više nismo sami, cela Amerika je sa nama"

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da novoizabrani predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nije mađarski "spasitelj", već da je njihov "brat po oružju".

Dodao je da se Donald Tramp bori za stvari za koje se bori i Mađarska. - Više nismo sami, cela Amerika je sa nama, cela američka Vlada - rekao je Orban u intervjuu za televizijski kanal TV2. On je, analizirajući američke izbore, rekao da je najvažnije pitanje šta ce biti sa Mađarima. - Mi Mađari, aktuelna mađarska vlada, moramo da se založimo za mađarske interese - istakao je on, prenela je agencija MTI. Povodom izbora Donalda Trampa za novog predsednika SAD, on je