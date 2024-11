"Žrtva kakvoj nema ravne u evropskoj istoriji": Vučević položio venac na spomenik Neznanom junaku na Avali

Premijer Srbije Miloš Vučević položio je danas, kao izaslanik predsednika Republike Srbije, venac na spomenik Neznanom junaku na Avali, a povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu.

Vučević je upisao u spomen-knjigu da je jedna cela generacija prekinula život zbog Srbije i da je mladost ostala na poljima Cera, Kolubare, Mačkovog kamena, Kajmakčalana, pa sve do Karavanki. - Jedna žrtva kakvoj nema ravne u evropskoj istoriji. Ti su ljudi umrli i gladovali, ratovali i krvarili, ali Srbiju nisu dali. Našu zastavu, čast, slobodu i obraz. To su bile dužnost i vera, to je bio zavet slobodi i Lazarevoj Srbiji. Hvala vam na svemu što ste imali i dali.