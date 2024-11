Tokom većeg dela sedmice hladno: Kakvo nas vreme danas očekuje?

Vreme u Srbiji danas pre podne biće oblačno, u istočnim, centralnim i južnim predelima ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Vojvodini i zapadnoj Srbiji, kao i na planinama mestimično će biti magla, koja će smanjivati vidljivost na 100 do 500 metara, lokalno i manje. Prema prognozi RHMZ, tokom većeg dela ove sedmice biće hladno vreme, uz jutarnji mraz i maglu mestimično. Tokom dana biće umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo sa kraćim sunčanim intervalima i uz maksimalne temperature od 5 do 10 stepeni, ponegde uz duže zadržavanje magle. Nakon 16. novembra očekuje se porast