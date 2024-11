Ovo je Srba kog je ubila komšinica kod Aleksandrovca: Dograbila nož, izbola ga po leđima i stomaku, pa ga šutirala i udarala palicom (Foto)

Srba Tomić (52) iz okoline Aleksandrovca izboden je sinoć nasmrt kada ga je nakon svađe i tuče sa N.

I. (42) izbola njegova supruga N. A. (29) inače, majka četvoro dece. Zločin se, podsetimo, dogodio sinoć u kasnim večernjim časovima u selu Gornja Zleginja kod Aleksandrovca. Prema rečima meštana, prvo je došlo do svađe između ubijenog Srbe Tomića i N. I. koji su živeli kuća do kuće. U sukob se umešao i Srbin prijatelj Tomislav V. (52) koji je ovom prilikom povređen. - Čuli smo da je došlo do sukoba i da su se pobili. Nije se znalo ko koga bije i čime. Navodno, u