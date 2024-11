Otkrivena lokacija osumnjičenog za dvostruko ubistvo: Crnogorska policija potvrdila sumnje: Alija Balijagić se od 28. oktobra nalazi u Srbiji

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Sektora za borbu protiv kriminala u crnogorskoj policiji Lazar Šćepanović izjavio je večeras da se osumnjičeni za dvostruko ubistvo kod Bijelog Polja Alija Balijagić od 28. oktobra nalazi u Srbiji.

"Sa sigurnošču saopštavam da se osumnjičeni za to ubistvo Alija Balijagić od 28. oktobra ne nalazi na teritoriji Crne Gore, već na teritoriji Srbije. Organi Srbije su kontantno na vezi u kontaktu sa našim organima i razmjenjujemo sve operativne podatke", rekao je Šćepanović, preneo je portal RTCG. On je rekao da je opravdano to što su građani zabrinuti. Balijagić se sumnjiči da je 25. oktobra ubio dve osobe u kući u selu Sokolac kod Bijelog Polja na severu Crne