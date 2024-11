Vučević: "Razgovor Vučića sa Trampom dobar znak za Srbiju"

Predsednik Vlade Srbije Milos Vučević izjavio je večeras da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio među prvim liderima koji su se čuli sa novoizabranim predsednikom SAD Donaldom Trampom i da je to dobar znak za našu zemlju.

Vučević je naveo da je to dobra vest za Srbiju kao i da je Vučić zadovoljan razgovorom na kome je bio i ilon Mask. On je napomenuo da pojedini mediji nisu objavili pola dana da se predsednik Vučić među prvima čuo sa Trampom. - Valjda je to dobar znak za Srbiju. Valjda je to na ponos, dobra vest - rekao je Vučević za TV Informer. On je ocenio i da je Tramp bio prilično dobro informisan o Srbiji i da to nije bio protokolarni razgovor, već razgovor o tome šta će se