Danas u Beogradu počinje šesti festival angažovanog etnografskog filma Vizantrop

Šesti festival angažovanog etnografskog filma "Vizantrop" počinje danas u Beogradu i do 15. novembra biće održan u Novom bioskopu Zvezda (nedaleko od Terazija) uz učešće etnografskih dokumetarnih filmova iz celog sveta, saopštili su organizatori.

Na festivalu će biti prikazana najnovija ostvarenja svetske i domaće produkcije koja se bave najaktuelnijim pitajima, od ugrožavanja biodiverziteta u urbanim i ruralnim krajevima, preko gradjanskog aktivizma, narodne medicine koja poboljšava zdravlje zajednice i mnogo drugih tema koje su svojstvene angažovanom etnografskom i dokumentarnom filmu.

Festival angažovanog etnografskog filma "Vizantrop", kako navode organizatori, nastoji da prikupi audiovizuelna ostvarenja domaćih i svetskih autora etnogragfskog i angažovanog filma iz regiona, te da prikaže njihovo viđenje kulturnih i društvenih problema, ali i načine prevazilaženja tih problema.

Tim festivalom, kako se dodaje, autori i publika izgrađuju dijalog zajedništva, u kome je cilj prikazivanje i prihvatanje različitosti među identitetima i etničkim grupama širom Evrope.

Festival će biti održan u Novom bioskopu Zvezda, uz ulaz na donacije. Sva tri dana projekcije će biti prikazane od 18 sati do ponoći, a svečano otvaranje festivala zakazano je za večeras u 20 časova.

Žiri ovogodišnjeg šestog izdanja Vizantropa u sastavu Petar Veljačić i Maja Došen odlučiće pobednika u okviru glavne kategorije "Jednakost i zajedništvo".

Osim jedne takmičarske (glavna kategorija "Jednakost i zajedništvo)" i tri informativne kategorije (Ženski film, Ekologija i društveni aktivizam i Studentski film) na petom izdanju Vizantrop festivala, u okviru specijalnih programa biće organizovan razgovor i predstavljanje rezultata dve međunarodne radionice u okviru organizacije Centra za vizuelnu antropologiju - VAC.

U četvrtak od 20 sati, gosti festivala sa Marmara ostrva iz Turske predstaviće rad njihovih udruženja na ostrvu, a nakon toga biće prikazani rezultate radionice vizuelne antropologije iz mesta Sarajlar.

U petak u 20.30 biće prikazan film "What do you care?", zajednički film učesnika letnje radionice vizuelne antropologije koja je održana u Beogradu u julu ove godine, posle više od četiri godine pauze.

"16 učesnika sa pet kontinenata učestovalo je u intezivnoj filmskoj radionici. Rezultat ove radionice je jedan dugometražni film koji se bavi pitanjem identiteta, transformacijom i džentrifikacijom Beograda sa refleksivnim i autoetnografskim uvidima samih autora na filmu", dodaje se u saopštenju.