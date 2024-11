Otkrivena krvava šema likvidacije u Podgorici Sve je počelo sa iznajmljivanjem jednog stana za 450 evra

Miljan Marijanović, koji je uhapšen zbog sumnje da je povezan sa ubistvom članova kriminalne kavačke organizacije, Petra Lipovine i Žarka Pejakovića, 6. novembra u Podgorici, sumnjiči se da je sa ženskom osobom, koju je predstavio kao svoju devojku, 21. oktobra iznajmio stan u Podgorici, koji je koristila ova kriminalna grupa.

Marijanoviću je određeno zadržavanje do 72 sata. U okviru istrage o dvostrukom ubistvu, sinoć je saslušan Aleksandar Dacić. Nakon saslušanja, njemu je određeno zadržavanje do 72 sata. U pritvor do 30 dana ranije je poslat Sava Kaluđerović, koji je osumnjičen za pomaganje nakon izvršenja krivičnog dela. U podacima iz istrage u koje je Portal RTCG imao uvid, Marijanović se prilikom iznajmljivanja stana predstavio da je iz Berana, a ženska osoba da je iz Bara. Sumnja