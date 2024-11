Glišić o rekonstrukciji Vlade: Svi smo pod lupom, rezultati određuju ko ide dalje

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić rekao je da je vlada tim i da nekada neko u tom timu igra više sezona pa se umori, nekad se neko nije najbolje snašao, neko beži od odgovornosti. Svi ćemo biti pod lupom - i ja koji sam postao ministar pre šest meseci i oni koji su u Vladi više mandata, rezultat će vas kvalifikovati da li idete dalje, rekao je ministar Glišić napomenuvši da su pod lupom i koalicioni partneri. "Nisu nas pogodile reči neprijatelja, već ćutanje prijatalja. Bilo je neprijatno ćutanje,

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić rekao je za RTS govoreći o istrazi o nesreći u Novom Sadu kada je poginulo 14 osoba da nadležni rade svoj posao. "Ako želite da dođete do istine morate da date vremena. Pedeset osoba je saslušano. Moramo dati vreme da se dođe do svih odgovora koji tište javnost i porodice", rekao je Glišić i dodao da uoliko želimo da dođemo do istine, neophodno je da se sačeka da nadležni utvrde odgovornost bez "hajke i harange". Glišić je