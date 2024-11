Skener B92.sport: Partizan sa dna gleda u budućnost

Malo ko je verovao da će košarkaši Partizana posle devet utakmica u Evroligi biti na deobi poslednje pozicije, ali posle sedmog poraza u elitnom takmičenju crno-beli su u donjem domu sa Albom, Asvelom i Virtusom.

Nije to društvo u kom je ekipi Željka Obradovića mesto, ali posle devet rundi i samo dve pobede, činjenično stanje je takvo. Od sjaja do očaja i nazad, najboljie bi mogao da se opiše susret sa Barselonom (87:79) u Beogradskoj areni – imali su crno-beli plus 11 posle šest minuta igre, brzo su upali u ambis od 23 poena zaostatka, da bi u finišu meča bili blizu velikog preokreta protiv katalonskog giganta. Kada se podvuče, ekipa Đoana Penjaroje ubedljivo je nadskočila