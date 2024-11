Danas u Srbiji oblačno i hladno, više padavina pre podne, na planinama sneg

Beta pre 1 sat

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalom delu zemlje u nižim predelima će padati kiša i susnežica, a u brdsko planinskim predelima sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača od pet do deset centimetara, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Više padavina se očekuje ujutru i pre podne i to naročito na jugu i istoku Srbije kada je sneg ponegde moguć i u nižim predelima. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni, a jutarnja temperatura će se kretati od minus dva do četiri stepena, dok će najviša dnevna biti od dva do šest stepeni.

U Beogradu će biti oblačno i hladno, na širem području grada ujutru i pre podne sa slabom kišom, a ponegde i sa kratkotrajnom susnežicom. Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Temperatura će biti bez većeg kolebanja od dva do četiri stepena.

(Beta, 14.11.2024)