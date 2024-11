Urušio se most na Krimu: Ima povređenih

Putni most izgrađen iznad železničkih pruga urušio se u oblasti Džankoj na severu Krima 13. novembra.

Telegram kanali navode da su kamion i automobil bili na mostu između sela Izumrudne i Maslove kada je došlo do urušavanja. Spasioci su pomogli dvema osobama, prenosi Ukrajinska pravda. Telegram kanal CHP Severnyi Krym (Hitna pomoć Severni Krim) naveo je izjave očevidaca koji tvrde da most nije mogao da izdrži težinu kamiona. Za saobraćaj napravljena je obilazna ruta. Kako je prenela ruska RIA, srušeni most na severu Krima biće obnovljen u punom obimu, a radovi će