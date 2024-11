Vučić sa Orbanom u Budimpešti: Veze Srbije i Mađarske čvršće nego ikada

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Budimpešti, gde će biti održana druga sednica Saveta za stratešku saradnju Srbije i Mađarske.

Vučić: Mađarska strateški partner i iskreni prijatelj Predsednik Vučić zahvalio je premijeru Orbanu na gostoprimstvu i organizaciji druge sednice Saveta za stratešku saradnju Srbije i Mađarske. "Ponosan na činjenicu da u premijeru Orbanu i njegovoj Vladi imamo, ne samo strateškog političkog partnera, nego i iskrenog prijatelja, a naše su veze čvršće nego ikada", napisao je Vučić na Instagramu.