Otvorena „Pandorina kutija“: Zelenski o razgovoru Šolca sa Putinom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je večeras da je razgovorom nemačkog kancelara Olafa Šolca sa predsednikom Rusije Vladimira Putina otvorena „Pandorina kutija“ – jer su time podriveni napori da se Putin izoluje, prenosi Glas Amerike. „Sada će možda biti drugih razgovora, drugih poziva.

Sve je to samo mnogo priče. I to je upravo ono što je Putin dugo želeo: izuzetno mu je važno da oslabi svoju izolaciju“, rekao je Zelenski u večernjem obraćanju. Zelenski je prethodno upozorio Šolca da ne razgovara sa Putinom, rekavši da će to umanjiti izolaciju ruskog lidera i da će se rat nastaviti, prenela je prethodno agencija Rojters, pozivajući se na neimenovani izvor iz kabineta ukrajinskog predsednika. „Putin ne želi stvarni mir, želi predah“, rekao je taj