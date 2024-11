Okanović: Bezbednost u saobraćaju bolja nego pre 40 godina, ali je smrtnost velika

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja izjavio je danas da je situacija u saobraćaju u Srbiji, mnogo bezbednija nego pre 30 ili 40 godina, ali da je jedna od evropskih zemalja u kojoj se u saobraćaju najviše gine.

On je za Tanjug rekao da se ta statistika dobija ako to pogledamo broj stanovnika, odnosno broj vozila koja se kreću na našim putevima i pojasnio da je u proteklih 10 godina na našim putevima poginulo skoro 5.500, a da je povređeno oko 196.000 osoba. "To su ogromne brojke. Stradale su čitave porodice, stradale su čitave generacije", naveo je Okanović povodom Dana sećanja na žrtve saobraćajnih nesreće i naglasio da su osnovni uzrok teških tragedija jesu upravo