Danas u podne novi protest u Novom Sadu: Višesatna blokada raskrsnice kod Železničke stanice

Novi građanski protest u Novom Sadu, kojim se traži odgovornost za pad nadstrešnice sa Železničke stanice, kada je 1. novembra poginulo 14 ljudi, a veoma teško je povređeno troje, održaće se danas, najavile su aktivističke organizacije mladih, STAV i SviĆe.

Kako su precizirali, protest će početi u 12 sati i tokom njegovog trajanja biće blokirana raskrsnica kod Železničke stanice do 18 sati. Dodali su da, s obzirom na to da režim još nije odgovorio na postavljene zahteve, „nastavlja se sa postepenim podizanjem pritiska i sa barikadama“. Kako prenosi 021, na skupu će govoriti Marko Šelić Marčelo i Jelena Stupljanin. U Novom Sadu je u petak organizovana akcija „Stani, Novi Sade“, kada je u periodu od 11:52 do 12:06 sve