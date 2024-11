SAD, Francuska i Velika Britanija dale dozvolu Ukrajini da raketama gađa duboko unutar Rusije

VAŠINGTON - Nakon što je administracija američkog predsednika Džozefa Bajdena dala zeleno svetlo Ukrajini da američkim dalekometnim raketama gađa duboko unutar ruske teritorije, to su učinile i Francuska i Velika Britanija, prenosi Figaro.

Pariz i London su dozvolili Kijevu da gađa Rusiju raketama SKALP/Storm šedou (SKALP je izraz koji se koristi u Francuskoj, Storm šedou u Britaniji). U pitanju su krstareće rakete dometa do 300 kilometara. Ranije je Rojters, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, preneo da su SAD prve dale zeleno svetlo. Zelenski: Rakete će ''govoriti same za sebe'' Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da će rakete "govoriti same za sebe", nakon što