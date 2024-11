Vučić dočekuje kazahstanskog predsednika: Svečani susret i razmena potpisa u centru pažnje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće domaćin predsedniku Kazahstana Kasimu Žomartu Tokajevu, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji sutra i u utorak, 19. novembra.

Tokajev će na aerodrom "Nikola Tesla", uz pratnju vazduhoplova Vojske Srbije, stići sutra u 15.30. U utorak od 10.00 do 10.15 biće održana ceremonija svečanog dočeka sa vojnim počastima, a od 10.20 do 10.50 tte--tte sastanak predsednika Srbije i Kazahstana Aleksandra Vučića i Kasima Žomarta Tokajeva, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Istog dana od 10.55 do 11.30 biće održan plenarni sastanak delegacija Srbije i Kazahstana, koje će