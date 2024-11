Da li je Bajdenova odluka upravo gurnula planetu ka Trećem svetskom ratu?

: Američki predsednik Džo Bajden dao je Ukrajini zeleno svetlo za korišćenje dalekometnih oružja napravljenih na Zapadu za udare na teritoriju Rusije.

Ukrajina je dugo tražila dozvolu za korišćenje zapadnog oružja kako bi gađala ciljeve u Rusiji, ali su SAD i Velika Britanija oklevale zbog straha od eskalacije. Sada se to promenilo, a Ukrajina se navodno priprema za prve dalekometne napade već u narednim danima. Dozvola za korišćenje ovih raketa ranije je razbesnela Vladimira Putina, koji je upozorio da bi, ako Zapad to dozvoli, to „promenilo samu prirodu sukoba“. Putin je u intervjuu za državnu televiziju u