Vučić se sastao sa Kopmanom

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim direktorom Direktorijata Evropske komisije za proširenje i susedsku politiku Gertom Janom Kopmanom. - Dobar i suštinski važan razgovor sa generalnim direktorom Direktorijata za proširenje Evropske komisije o ubrzanju evropskog puta Srbije.

Naglasio sam da je naš cilj da reformske procese i usklađivanje sa zakonodavstvom EU završimo do 2027. godine. Takođe, izrazio sam očekivanje da će EU i zemlje članice prepoznati napore i napredak koji naša zemlja ostvaruje i da ćemo ubrzano krenuti ka ispunjavanju zajedničkog cilja, članstva Srbije u EU - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.