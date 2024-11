Vučić o nesreći u Novom Sadu: Sutra očekujem nove ostavke

Beta pre 53 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sutra očekuje nove ostavke u vladi Srbije "i na drugim mestima" zbog nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu u kojoj je 15 osoba poginulo a dve su teško povređene pri obrušavanju betonske nadstrešnice. U obraćanju javnosti iz Predsedništva Srbije, on je rekao da je siguran da će nadležno tužilaštvo u tom slučaju preduzimati mere "u najskorijem mogućem roku". "Odgovornost ne može da se izbegne. Nekad snosite političku i moralnu odgovornost i kad ste potpuno nevini i kad vas sve slučajno zadesi ali mora da postoji značajna odgovornost u krivično-pravnom delu jer 15 ljudi nije poginulo svojom krivicom već zato što neko svoj posao nije uradio dovoljno valjano i u skladu s zakonom", rekao je predsednik. Vučić: Uz Ekspo, cilj nam je da ispunimo sve kriterijume za članstvo u EU do kraja 2026. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je novi strateški cilj vlade da ispuni sve kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji (EU) do kraja 2026. godine. Tokom obraćanja javnosti iz Palate "Srbija", Vučić je rekao da je to "ambiciozan zadatak", podjednako kao projekat Ekspo 2027. "Cilj je da do kraja 2026. ispunimo sve kriterijume za članstvo u EU. Ne kažem da ćemo 2026. ili 2027. ući u EU, to nije na nama, nego na Evropljanima, ali da mi ispunimo sve kriterijume. To je strahovito ambiciozan zadatak, jednako ambiciozan kao Ekspo, a ne mislim samo na gradilište Ekspo, već na sve ono što ću danas predstaviti", kazao je Vučić. Naveo je da je to bila jedna od tema sinoćnog sastanka vrha Srpske napredne stranke i da će uskoro i vlada i skupština "staviti u svoja dokumenta" taj cilj i da će biti formiran tim koji će se baviti tim pitanjem.

(Beta, 19.11.2024)