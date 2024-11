Sudu slao preteće poruke! Policija odmah reagovala, lisice na ruke stavljene Novosađaninu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su krivično delo ugrožavanje sigurnosti i uhapsili osumnjičenog M. M. (29) iz ovog grada. Kako se sumnja, on je, tokom vikenda, Prekršajnom sudu u Novom Sadu poslao više mejlova sa pretećim porukama. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.