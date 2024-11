Oblačno vreme sa sunčanim intervalima, kada stiže naglo zahlađenje

U Srbiji danas umereno oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima. Najviša temperatura do 14 stepeni.

Pre podne na jugu i jugoistoku malo do umereno oblačno, sa sunčanim intervalima. Prolazno naoblačenje će posle podne i uveče mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, posle podne u košavskom području i na planinama u pojačanju, pa se uveče i tokom noći očekuju udari olujne jačine. Najniža temperatura kretaće se od -2 do 3, a najviša od 9 do 14 stepeni Celzijusa. U Beogradu će posle podne i uveče