LAZAREVAC je večeras ostao bez struje.

foto: wiktionary Do nestanka električne energije došlo je u celom naselju, ali uzrok za sada nije poznat, kao ni to kada se očekuje dolazak struje. Objava koju deli 192.RS (@192_rs) Podsetimo, naselje Lajkovac u Lazarevcu, danas je planiranim isključenjem, bez struje bilo od 12 do 15 sati. ( Blic.rs) BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja