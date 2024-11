Hitno upozorenje RHMZ zbog snega: U celoj Srbiji upaljeni meteoalarmi, negde i zbog tri pojave: Uskoro drastičan pad temperature!

Iako nas je dočekalo dosta toplije jutro nego prethodnih dana, uskoro će na severu, a onda i u ostalim predelima zemlje doći do pojave kiše koja će usled naglog pada temperature preći u susnežicu i sneg - prvo na zapadu i jugozapadu, a zatim i u centralnim, istočnim i južnim predelima, javlja RHMZ.

RHMZ upozorava i na formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 15 cm, lokalno i više u pojedinim delovima Srbije. - U brdsko - planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije krajem dana i u toku noći ka četvrtku se očekuju snežne padavine pri čemu će doći do formiranja snežnog pokrivača visine od 10 do 15 cm, lokalno i više. Takođe, u nižim predelima centralne, zapadne i južne Srbije očekuje se snežni pokrivač visine oko 5 cm, koji će se formirati za